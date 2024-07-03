Три современных кинозала откроются в крупнейшем культурном центре Ставрополья

Три современных кинозала откроются в крупнейшем культурном центре Ставропольского края «Россия» в Кисловодске. Об этом журналистам рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.





Все оборудование в кинозалах спроектировано в соответствии с высокими технологическими требованиями современного киноискусства, включая 3D-систему, звуковую панораму, проекционную систему и процессор, уточнил собеседник ТАСС.





«Новый кинотеатр будет состоять из трех залов: один большой на 80 мест и два камерных зала на 40 мест каждый», — сообщил Моисеев.





По словам главы Кисловодска, строительство многофункционального культурного центра «Россия» проводится в рамках госпрограммы «Развитие СКФО». Современный кинотеатр с тремя залами общей вместимостью 160 посадочных мест появится в городе-курорте впервые за последние 20 лет.









Фото: Pixabay.com