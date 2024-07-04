В Большом театре состоится мировая премьера балета Красавина «Буря» в постановке Самодурова

Мировая премьера балета Юрия Красавина «Буря» пройдет на Новой сцене Государственного академического Большого театра 4 июля. Постановщиком выступил хореограф, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Самодуров.





В пресс-службе ГАБТ отметили, что последнее произведение Уильяма Шекспира «Буря», как и другие его пьесы, всегда привлекали композиторов и постановщиков. Впервые она была показана на сцене Большого театра 22 апреля 1827 года. Тогда за дирижерский пульт вставали Катерино Кавос, Луиджи Керубини, Даниэль Штейбельт. Автором либретто выступал Александр Шаховский.





Мировая премьера балета пройдет 4, 5, 6 и 7 июля. В Большом театре уточнили, что это уже третья постановка Самодурова. Сам хореограф-постановщик утверждает, в балете «Буря» комическое, трагическое, рациональное и эмоциональное переплетается «в фантасмагорическом единстве».









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва