Роскомнадзор заблокировал ссылку на фильм «Три метра над уровнем неба»

Раскомнадзор заблокировал ссылку на фильм «Три метра над уровнем неба» 2010 года. Причиной стали признаки «ЛГБТ-контента» (движением признано экстремистским, запрещено в России).
Фильм режиссера Фернандо Гонсалеса Молины рассказывает историю отношений байкера и студентки-отличницы. Происхождение мешает молодым людям быть вместе. Однако герои дают своей любви шанс.
Также надзорное ведомство увидел признаки «ЛГБТ-контента» в сериале Шонды Раймс «Как избежать наказания за убийство». Одна ссылка на него также подверглась блокировке.
В июне онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» был оштрафован
на 1,5 миллиона рублей из-за сериала «Супергерл». Причина заключалась в признаках пропаганды ЛГБТ.
Фото: Rutube