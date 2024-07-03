Роскомнадзор заблокировал ссылку на фильм «Три метра над уровнем неба»

Роскомнадзор заблокировал ссылку на фильм «Три метра над уровнем неба»

03.07.2024

Раскомнадзор заблокировал ссылку на фильм «Три метра над уровнем неба» 2010 года. Причиной стали признаки «ЛГБТ-контента» (движением признано экстремистским, запрещено в России).

Фильм режиссера Фернандо Гонсалеса Молины рассказывает историю отношений байкера и студентки-отличницы. Происхождение мешает молодым людям быть вместе. Однако герои дают своей любви шанс.

Также надзорное ведомство увидел признаки «ЛГБТ-контента» в сериале Шонды Раймс «Как избежать наказания за убийство». Одна ссылка на него также подверглась блокировке.

В июне онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» был оштрафован на 1,5 миллиона рублей из-за сериала «Супергерл». Причина заключалась в признаках пропаганды ЛГБТ.


Фото: Rutube