Роскомнадзор заблокировал ссылку на фильм «Три метра над уровнем неба»

Раскомнадзор заблокировал ссылку на фильм «Три метра над уровнем неба» 2010 года. Причиной стали признаки «ЛГБТ-контента» (движением признано экстремистским, запрещено в России).





Фильм режиссера Фернандо Гонсалеса Молины рассказывает историю отношений байкера и студентки-отличницы. Происхождение мешает молодым людям быть вместе. Однако герои дают своей любви шанс.





Также надзорное ведомство увидел признаки «ЛГБТ-контента» в сериале Шонды Раймс «Как избежать наказания за убийство». Одна ссылка на него также подверглась блокировке.





В июне онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» был оштрафован на 1,5 миллиона рублей из-за сериала «Супергерл». Причина заключалась в признаках пропаганды ЛГБТ.









Фото: Rutube