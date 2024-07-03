Фильм «Там, где танцуют стерхи» получил Гран-при Якутского кинофестиваля

Семейный фильм «Там, где танцуют стерхи» признали лучшей игровой лентой на VII Якутском международном кинофестивале. Смотр прошел с 28 июня по 3 июля.





Генеральный продюсер фильма Семен Аманатов получил приз — «Золотые снежные очки» — из рук председателя жюри, продюсера и режиссера Ли Баохуа (Китай), информирует ТАСС. Режиссером ленты выступил Михаил Лукачевский.





Тема фестиваля в 2024 году звучала как «Этническое кино». В результате отбора жюри определило девятерых участников конкурсной программы из России и других стран.





«Когда я в первый раз увидел этот фильм, который я сейчас назову, я уже принял решение, что его нужно показать в Китае», — сказал Ли Баохуа.





По его словам, жюри пришло к единогласному решению. Исполнителя главной роли в фильме Мишу Слепцова судьи отметили дипломом за большой актерский потенциал.





В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Виктория Василевич за съемки в драме «78 дней» сербского режиссера Эмилии Гашич. Приз за «Лучшую мужскую роль» отошел Тергелю Болд-Эрдэне за работу в монгольской драме «Город ветров». Режиссер этого фильма Лхагвадулам Пурев-Очир победил в номинации «Лучшая работа режиссера».









Фото: Кадр из фильма «Там, где танцуют стерхи» / YouTube