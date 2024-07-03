В Театре Моссовета открылся конкурс пьес о Москве

Театр Моссовета объявил о начале конкурса пьес «Москва и москвичи», результаты которого объявят к 20 ноября. Прием заявок осуществляется до 15 сентября.





Худрук Театра Моссовета, организатор и член экспертного совета конкурса Евгений Марчелли отметил, что главное условие участия пьесы в соревновании звучит так: Москва должна предстать в произведении не просто местом действия, но одним из основных действующих лиц. В пример он привел произведения «Горе от ума», «Покровские ворота» и «Три сестры».





«Уже 15 октября мы надеемся обнародовать лонг-лист пьес о Москве. Планируем, что туда войдет от 10 до 15 названий, из которых через месяц мы отберем 5 для шорт-листа», — сказал Марчелли на пресс-конференции в ТАСС.





Худрук Театра Моссовета отметил, что к 20 ноября экспертный совет надеется отобрать три пьесы, которые будут победителями конкурса. Премиальный фонд драматургического соревнования составляет 3 миллиона рублей — по одному миллиону на каждого автора в тройке лучших произведений.









Фото: Андрей Любимов / АГН Москва