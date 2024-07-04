Художники раскрасят пастелью Никитский бульвар в Москве

Известные российские художники раскрасят Никитский бульвар в Москве пастелью. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских фестивалей «Московские сезоны».





Арт-флешмоб пройдет 4 июля. Начнется акция в 14:00, информирует ТАСС.





«Расписать Никитский бульвар пастелью сможет каждый желающий бок о бок с молодыми и уже известными российскими художниками», — уточнили в пресс-службе.





Иллюстратор Людмила Рутка отметила, что для пастели не требуется кистей, разбавителей и палитры. Художник подбирает нужные оттенки на холсте, накладывая один цвет рядом с другим или растушевывая. Организаторам важно создать временный рисунок, чтобы быстро вернуть бульвару первозданный вид.





Вернисаж в центре столицы работает больше месяца. Свои произведения представляют более 2,5 тысячи художников, которых объединили «Выставочные залы Москвы». Посетить вернисаж можно по будням с 12:00 до 20:00, а в выходные и праздники – до 21:00.









Фото: Pixabay.com