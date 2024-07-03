Преподаватели ГИТИСа проводят Летнюю школу на озере Иссык-Куль

ГИТИС проводит Летнюю школу на озере Иссык-Куль в Кыргызстане при поддержке Минкультуры России, министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики республики, Фонда президентских грантов, Фонда поддержки и развития театрального образования и Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.





В Telegram-канале вуза отмечается, что продолжаются ежедневные занятия по актерскому мастерству, сценической речи и сцендвижению. Ведут их завкафедрой сценической пластики ГИТИСа профессор Айдар Закиров, старший преподаватель кафедры сценречи Лариса Кайдалова, старший преподаватель кафедры мастерства актера Татьяна Морозова и студенты режиссерского факультета (мастерская Евгения Каменьковича).





Представители института демонстрируют на практике методологию преподавания русской театральной школы. Летняя школа ГИТИСа проходит на озере Иссык-Куль уже в третий раз, отметили в пресс-службе творческого вуза.



