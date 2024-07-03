В ГИМ открылась выставка об архитектурном наследии БАМа

Выставка о Байкало-Амурской магистрали открылась в Государственном Историческом музее. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Ведомство представило кадры с экспонатами в залах ГИМ. По данным Минкультуры, экспозиция «Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа» приурочена к 50-летию с начала основного этапа строительства магистрали.





«Посетители увидят специально разработанные схемы поселков, макеты вокзалов, кинохронику, архивные материалы и предметы, связанные с историей БАМа, из различных музейных коллекций», — говорится в Telegram-канале министерства.





Одним из главных экспонатов будет «бочка» в натуральную величину, которая служила домом для строителей магистрали. Выставка открыта до 1 сентября 2024 года.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал