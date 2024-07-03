Бодров-старший намерен снять фильм в Югре о мести охотника депутату за смерть жены

Режиссер Сергей Бодров-старший планирует снять в Югре фильм об охотнике, который решил отомстить депутату за надругательство над своей женой и ее смерть. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов в ХМАО «ВКонтакте».





Сценаристом и режиссером ленты «Охотник» выступит Сергей Бодров-старший. Действие фильма разворачивается в тайге.





«Планируется, что съемки будут проходить в Югре. Среди исполнителей главных ролей планируются Александр Робак, Екатерина Гусева, Александр Клюквин и Ярослав Могильников», — говорится в публикации.





По сюжету главный герой — охотник Павел — после очередной вылазки в тайгу возвращается домой к семье. Однако по трагической случайности в его отсутствие приехал местный депутат со своими подчиненными. Он решил «развлечься» с женой охотника Марией, которая не смогла с ним справиться. После этого «народный разбойник» уезжает, а женщина, не вынеся случившегося, уходит из жизни. Павел решает отомстить депутату за смерть супруги.





Съемки могут начаться уже осенью 2024 года. Бюджет картины оценивается в 250 миллионов рублей.









Фото: Игорь Иванко / АГН Москва