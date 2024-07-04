Подростки в Каире представили пьесу на русском языке ко Дню любви, семьи и верности

В Каире египетские подростки, входящие в состав Молодежного клуба при Русском доме, представили на суд зрителей пьесу на русском языке в преддверии Дня семьи, любви и верности. Об этом рассказала глава образовательного центра «Ботаник» и руководитель международного движения «Волонтеры Победы» в Египте Дарья Мацук.





По словам Мацук, подростки сами разработали сюжет своей пьесы, написали текст и организовали постановку. Они смогли справиться с этим в сжатые сроки, проведя несколько репетиций, передает ТАСС. Кроме того, члены клуба подготовили арабские субтитры к короткометражному мультфильму «Сказание о Петре и Февронии» (2008), который был показан гостям в Русском доме.





В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, прошло интерактивное состязание для детей и их родителей. Участники выполняли различные задания, объединяя усилия и применяя логику.





После соревнований и просмотра мультфильма состоялся концерт, на котором помимо граждан России и их детей выступил египетский оперный певец Шериф Карлос. Он исполнил несколько песен на русском языке, включая знаменитую на весь мир «Калинку».









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