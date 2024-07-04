В Чечне прошел фестиваль народного творчества «Беноевская весна»

04.07.2024
Фестиваль «Беноевская весна» прошел в горах Чечни. Программа включала театральное представление, народные гулянья, национальные игры и многое другое.
В рамках фестиваля в населенных пунктах горного Ножай-Юртовского района открыли новое здание участковой больницы, школу, мечеть и парк с мемориалом Ахмат-Хаджи Кадырова. Гости «Беноевской весны» поучаствовали в сельскохозяйственной ярмарке, ознакомились с художественными выставками, посмотрели на скачки, информирует ТАСС.
«Сегодня много открытий и спортивно-культурных мероприятий. Мы многие годы проводим «Беноевскую весну», что стало большой поддержкой для жителей Ножай-Юртовского района. <…> Сам фестиваль стал прекрасной возможностью для молодежи провести время», — сказал
глава республики Рамзан Кадыров.
Самым массовым событием стали национальные игры. Мероприятие объединило более 50 человек из городов и районов Чечни. На играх участники сразились в метании бараньей ноги, борьбе на поясах, лазании на бревно, поднятии тяжестей и стрельбе из лука. Также на фестивале прошел конкурс чтецов Корана.
Фото: YouTube