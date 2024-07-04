В Чечне прошел фестиваль народного творчества «Беноевская весна»

Фестиваль «Беноевская весна» прошел в горах Чечни. Программа включала театральное представление, народные гулянья, национальные игры и многое другое.





В рамках фестиваля в населенных пунктах горного Ножай-Юртовского района открыли новое здание участковой больницы, школу, мечеть и парк с мемориалом Ахмат-Хаджи Кадырова. Гости «Беноевской весны» поучаствовали в сельскохозяйственной ярмарке, ознакомились с художественными выставками, посмотрели на скачки, информирует ТАСС.





«Сегодня много открытий и спортивно-культурных мероприятий. Мы многие годы проводим «Беноевскую весну», что стало большой поддержкой для жителей Ножай-Юртовского района. <…> Сам фестиваль стал прекрасной возможностью для молодежи провести время», — сказал глава республики Рамзан Кадыров.





Самым массовым событием стали национальные игры. Мероприятие объединило более 50 человек из городов и районов Чечни. На играх участники сразились в метании бараньей ноги, борьбе на поясах, лазании на бревно, поднятии тяжестей и стрельбе из лука. Также на фестивале прошел конкурс чтецов Корана.









Фото: YouTube