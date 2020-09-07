Музыкальный театр Станиславского открыл сезон Чайковским

Александр МАТУСЕВИЧ









Гала-концерт из произведений юбиляра ждал своего часа с весны и наконец прозвучал в пятницу 4 сентября.

180-летие Чайковского должно было отмечаться еще в мае. Но из-за карантина чествование национального композитора номер один театру пришлось передвинуть. В результате монографическая концертная программа стала открытием сезона, причем оперная часть, а балет продолжит юбилейную программу на днях, 10 сентября.



Репертуарные спектакли начнутся на следующий день после балетного гала — «Любовный напиток», «Лебединое озеро», и далее — все своим чередом. В сегодняшних условиях «Стасик» — не единственный театр, начинающий не со спектаклей, а с концертной программы: есть по миру аналогичные примеры (театры Украины, Германии, Италии). Но театр Станиславского представил не просто набор арий и оперных ансамблей, а антологию музыкально-театральных фрагментов великого композитора, в которой прозвучали отрывки из всех его опер, не только популярных, но и малоизвестных, и даже из тех, которые были собственноручно автором уничтожены, но восстановлены дотошными советскими музыковедами.



Зрители, согласно новейшим рекомендациям Роспотребнадзора — нашего «государственного комитета обороны от пандемии», занимали только половину зала: шахматная рассадка по двое через два кресла «съела» половину мест. При этом, казалось бы, мудрая схема, на самом деле не учитывает реального положения вещей: в действительности на соседних местах нередко оказываются совершенно посторонние люди, отнюдь не члены одной семьи. Правда, требование о ношении масок большинство, в общем-то, соблюдало, а на входе пришедшим измеряли температуру.



«Сколько открытий чудных подарил вечер: наряду с часто и справедливо много исполняемыми «Онегиным», «Пиковой», «Мазепой» и «Иолантой» звучали практически забытые «Ундина», процитированная Чайковским позже в «Лебедином озере», «Опричник», «Воевода», «Орлеанская дева», — поделилась впечатлениями находившаяся в числе зрителей примадонна 1980-х Любовь Казарновская. — И публика, соскучившаяся по театру, живым выступлениям, общению, высоким вибрациям гениальной музыки, реагировала ярко, щедро награждая солистов аплодисментами! Поздравляю мой первый театр с таким успехом!»



В программе удалось соблюсти гармонию и равновесие между раритетным и популярным. К первым, относится, например, чувственный дуэт Ромео и Джульетты, завершенный учеником Чайковского, выдающимся русским композитором Сергеем Танеевым, — из оперы, о которой Чайковский мечтал всю жизнь, но которую так и не написал. Страстным, если не экзальтированным веронским любовником предстал крепкоголосый белорусский тенор Владимир Дмитрук — его «успокаивала» лирическими щебетаниями нежное сопрано Дарья Терехова. Да и арии и сцены из таких опер как «Черевички» или «Чародейка», не очень на слуху у широкой публики. Комическую перебранку Солохи и Беса из первой игриво спели-сыграли меццо Лариса Андреева и бас Роман Улыбин, а проникновенную арию Вакулы — технично и одновременно трогательно исполнил тенор Чингис Аюшеев. Из «Чародейки» прозвучала пара фрагментов — душевные излияния мучимого запретной страстью Князя убедительно показал баритон Андрей Батуркин, а ключевое для оперы объяснение Кумы и Княжича роскошно озвучили и буквально прожили сопрано Наталья Мурадымова и тенор Николай Ерохин, певцы с поистине феноменальными голосами.



Были даны и два неоперных фрагмента. Второе отделение концерта оркестр под управлением маэстро Феликса Коробова открыл Пляской скоморохов из музыки к драме Островского «Снегурочка», которая в «Стасике» уже много лет предстает в виде вполне успешного балетного спектакля. А вслед за тем Лариса Андреева с уместным гражданским пафосом, несколько по-образцовски спела знаменитое Ариозо Воина из кантаты «Москва».



Мейнстрим звучал дозировано — хитовые арии Ленского (Александр Нестеренко) и Лизы (Ирина Ващенко) лишь напомнили публике о двух шедеврах, которые не сходят со сцен всего мира. Зато во всю ширь были представлены фрагменты из «Иоланты» — оперы, которую МАМТ собирается вернуть в свой репертуар в этом сезоне после долгой паузы: а ведь многие годы постановка Алексея Чичинадзе была здесь любима и исполнителями, и публикой. Баритон Станислав Ли эталонно исполнил хитовую арию Роберта про любовь к Матильде, бас Дмитрий Ульянов –воплотил страдания отца-короля, а дуэт Иоланты и Водемона пленил в исполнении сопрано Елены Безгодковой и Владимира Дмитрука. Шикарный финал-апофеоз оперы, гимн свету и любви венчал гала-концерт: после тьмы пандемийного безмолвия он прозвучал особенно уместно — оптимистично и с надеждой на новый, более благоприятный сезон.







Фото: Сергей Родионов.