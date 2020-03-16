Необыкновенные приключения итальянцев в Коми

Александр МАТУСЕВИЧ

Оперно-балетная география России впечатляет: с высокими академическими жанрами сегодня можно повстречаться в самых отдаленных, «непрезентабельных» в обыденном понимании, уголках нашей Родины. Один из примеров — Сыктывкар, где только что открылся 30-й юбилейный Международный музыкальный фестиваль «Сыктывкарская весна» имени Ии Бобраковой.

Суровые долгие зимы, короткое лето, ссыльный край («Воркута» для русского уха с советским прошлым за плечами звучит не менее устрашающе, чем «Колыма»), тупиковая ветка железной дороги, нечастые авиарейсы до столиц — какие здесь могут быть опера и балет, какой фестиваль? Да и столица Республики Коми — город небольшой, всего-то населением в четверть миллиона, в то время как по советским еще стандартам оперный театр положен только городу-миллионнику. Конечно, не всегда это правило соблюдалось и раньше, а в постсоветские годы, когда свобод стало больше, иметь или не иметь в городе оперный театр — превратилось в дело самого города (потянете финансово — нет проблем!), но отдаленная северная республика совсем не воспринимается в массовом сознании как общепризнанный музыкальный центр.



И тем не менее в той самой Воркуте из ссыльных-репрессированных артистов в 1940-х организуется лагерный театр, на базе которого уже в хрущевскую оттепель в столице республики возникает театр музыкальный, в новой уже России преобразованный в полноценный театр оперы и балета. В 1991-м появляется и международный фестиваль «Сыктывкарская весна»: в амбициозный проект мало кто верил тогда, однако же форум состоялся, укрепился и справляет в этом году уже свой тридцатый день рождения.



Неказистое здание театра конца 1960-х, по нынешним временам уже изрядно изношенное и устаревшее, да и строившееся не для оперы, а для музкомедии, — не самое комфортное место для академического искусства: десять лет уже идет разговор о необходимости строительства нового храма искусств, вроде уже и подрядчик определен, есть проект, но к столетию Республики Коми, которое будет праздноваться в следующем году, с таким амбициозным замыслом вряд ли успеют! Прибавьте к этому весьма ограниченные возможности труппы, ее малочисленность, удаленность театра от ведущих музыкальных центров страны, скромный бюджет — все это тем не менее никак не отражается на уровне музыкального праздника, который позволяет себе иметь республика и ее оперный театр.



За эти годы здесь перебывала масса столичных и иностранных гастролеров (из самых известных — Владислав Пьявко, Грайр Ханеданьян, Татьяна Ерастова, Галина Борисова, Глеб Никольский, Ирина Богачева, Владимир Ванеев), а премьеры, которыми угощали публику, — это, например, сложнейшие произведения мирового оперного репертуара, причем как самые популярные, так и нечасто встречающиеся не только на российской, но и мировой афише: «Русалка» Даргомыжского и «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Фаворитка» и «Дон Паскуале» Доницетти, «Черное домино» Обера и «Сказки Гофмана» Оффенбаха.



В афише юбилейного смотра — настоящее пиршество для театрала-меломана. Две балетные премьеры — прокофьевская «Золушка» и баланчинское «Кончерто барокко», а кроме них — очаровательный «Привал кавалерии» и бессюжетные «Вариации на тему рококо»: с приходом на «балетное хозяйство» «Коми-оперы» экс-примы Большого Марианны Рыжкиной жизнь танцевальной труппы заметно прибавила динамизма. Оперная труппа покажет «Евгения Онегина» в постановке легендарной основательницы фестиваля Ии Бобраковой (с участием солистов Театра Станиславского и Немировича-Данченко), а также проведет целых три разноплановых гала-концерта. Гостями фестиваля станут столичная «Новая опера» им. Евгения Колобова, которая привезет в Сыктывкар своего «Севильского цирюльника», и звездный пианист Денис Мацуев, сольником которого фестиваль завершится.



К его открытию же Театр оперы и балета Республики Коми подготовил новую оперную работу: вновь взялись за любимого Гаэтано Доницетти, но на этот раз остановившись не на раритете, а выбрав одно из самых популярных сочинений бергамасского мастера — его «Любовный напиток». Для первой постановки в Сыктывкаре этого шедевра комического бельканто главный режиссер Илья Можайский выбирает неожиданное по нынешним временам концептуальное решение: абсолютный примат музыки. Задача, которую ставит режиссер, — поддержать действием на сцене ту легкость, лучезарность, озорство, что составляют саму суть «Напитка», но при этом буффонадой не убить лирику, ведь партитура Доницетти сочится нежными мелодиями, простыми, но выразительными. Режиссер внимательно слушает каждый музыкальный оборот, изгиб мелодии, гармоническое решение в оркестре, щепетилен с фразировкой и акцентами, и ему удается добиться абсолютной естественности существования героев незатейливой комедии на сцене. В итоге гармоничное сочетание феерии комического, настоящих брызг шампанского, и утонченной меланхолии, трогательной, светлой лирики, когда персонажи не только веселятся и веселят, но и грустят, страдают (пусть и немножко картинно), сомневаются, раскаиваются.



А «вмонтирована» эта естественность в пространство, можно сказать, инновационное: не то «парк культуры и отдыха», не то площадка киностудии с бутафорскими чудесами и всевозможными «роялями в кустах», оказывающимися каждый раз как нельзя кстати. Киношный элемент отыгрывается благодаря постоянному «прямому эфиру» — две камеры снимают нон-стоп все происходящее, крупные планы подаются на три огромных экрана, и публика может подробно лицезреть мимику артистов, их буквально киношно подробную игру. А начинается эта «мыльная опера» и вовсе почти как ужастик: под звуки вступления зрителю демонстрируется видеоролик, где косматый полусумасшедший старик, кто-то типа разочаровавшегося в мироздании несчастного мудреца доктора Фауста, изготавливает сомнительное снадобье под названием L’elesir d’amore. Однако «вторжение киноиндустрии» в ткань спектакля носит, скорее, декоративно-развлекательный характер, не меняя сути истории, а лишь привнося элемент шоу и интерактива.

При этом обстановка на сцене вполне итальянско-пейзанская: художник Борис Голодницкий дает спектаклю яркий колорит, смелое разноцветье, в котором особую роль играют выразительные, с выдумкой сделанные костюмы что протагонистов, что массовки — у последней каждый также скрупулезно индивидуализированный. «Радужную» картинку удачно подсветила Нелли Сватова — и все вообще заиграло, заискрилось.



«Любовный напиток» — относительно несложная вещь для исполнения, хотя, конечно, соблюсти стиль Доницетти — задача непростая. Новому главному дирижеру «Коми-оперы» Роману Денисову удается добиться от оркестра и хора (хормейстер Ольга Рочева) легкости и певучести, в целом стройности и упругости темпоритма, что уже не мало. А еще удается «слепить» оперу, придать исполнению цельности и верной драматургической линии. Точностью колоратур и изяществом звуковедения отличается Анастасия Морараш (Адина), благородством певческой манеры (при всем солдафонстве его персонажа) — Андрей Ковалев (Белькоре), органичностью сценического образа (эдакого деревенского тюфяка) — Борис Калашников (Неморино). Яркую актерскую харизматику и мастерское, разнообразное пение демонстрирует приглашенный из столицы Дмитрий Степанович (Дулькамара), чьи многочисленные эскапады невероятно хороши. В афише юбилейного смотра — настоящее пиршество для театрала-меломана. Две балетные премьеры — прокофьевская «Золушка» и баланчинское «Кончерто барокко», а кроме них — очаровательный «Привал кавалерии» и бессюжетные «Вариации на тему рококо»: с приходом на «балетное хозяйство» «Коми-оперы» экс-примы Большого Марианны Рыжкиной жизнь танцевальной труппы заметно прибавила динамизма. Оперная труппа покажет «Евгения Онегина» в постановке легендарной основательницы фестиваля Ии Бобраковой (с участием солистов Театра Станиславского и Немировича-Данченко), а также проведет целых три разноплановых гала-концерта. Гостями фестиваля станут столичная «Новая опера» им. Евгения Колобова, которая привезет в Сыктывкар своего «Севильского цирюльника», и звездный пианист Денис Мацуев, сольником которого фестиваль завершится.К его открытию же Театр оперы и балета Республики Коми подготовил новую оперную работу: вновь взялись за любимого Гаэтано Доницетти, но на этот раз остановившись не на раритете, а выбрав одно из самых популярных сочинений бергамасского мастера — его «Любовный напиток». Для первой постановки в Сыктывкаре этого шедевра комического бельканто главный режиссер Илья Можайский выбирает неожиданное по нынешним временам концептуальное решение: абсолютный примат музыки. Задача, которую ставит режиссер, — поддержать действием на сцене ту легкость, лучезарность, озорство, что составляют саму суть «Напитка», но при этом буффонадой не убить лирику, ведь партитура Доницетти сочится нежными мелодиями, простыми, но выразительными. Режиссер внимательно слушает каждый музыкальный оборот, изгиб мелодии, гармоническое решение в оркестре, щепетилен с фразировкой и акцентами, и ему удается добиться абсолютной естественности существования героев незатейливой комедии на сцене. В итоге гармоничное сочетание феерии комического, настоящих брызг шампанского, и утонченной меланхолии, трогательной, светлой лирики, когда персонажи не только веселятся и веселят, но и грустят, страдают (пусть и немножко картинно), сомневаются, раскаиваются.А «вмонтирована» эта естественность в пространство, можно сказать, инновационное: не то «парк культуры и отдыха», не то площадка киностудии с бутафорскими чудесами и всевозможными «роялями в кустах», оказывающимися каждый раз как нельзя кстати. Киношный элемент отыгрывается благодаря постоянному «прямому эфиру» — две камеры снимают нон-стоп все происходящее, крупные планы подаются на три огромных экрана, и публика может подробно лицезреть мимику артистов, их буквально киношно подробную игру. А начинается эта «мыльная опера» и вовсе почти как ужастик: под звуки вступления зрителю демонстрируется видеоролик, где косматый полусумасшедший старик, кто-то типа разочаровавшегося в мироздании несчастного мудреца доктора Фауста, изготавливает сомнительное снадобье под названием L’elesir d’amore. Однако «вторжение киноиндустрии» в ткань спектакля носит, скорее, декоративно-развлекательный характер, не меняя сути истории, а лишь привнося элемент шоу и интерактива.При этом обстановка на сцене вполне итальянско-пейзанская: художник Борис Голодницкий дает спектаклю яркий колорит, смелое разноцветье, в котором особую роль играют выразительные, с выдумкой сделанные костюмы что протагонистов, что массовки — у последней каждый также скрупулезно индивидуализированный. «Радужную» картинку удачно подсветила Нелли Сватова — и все вообще заиграло, заискрилось.«Любовный напиток» — относительно несложная вещь для исполнения, хотя, конечно, соблюсти стиль Доницетти — задача непростая. Новому главному дирижеру «Коми-оперы» Роману Денисову удается добиться от оркестра и хора (хормейстер Ольга Рочева) легкости и певучести, в целом стройности и упругости темпоритма, что уже не мало. А еще удается «слепить» оперу, придать исполнению цельности и верной драматургической линии. Точностью колоратур и изяществом звуковедения отличается Анастасия Морараш (Адина), благородством певческой манеры (при всем солдафонстве его персонажа) — Андрей Ковалев (Белькоре), органичностью сценического образа (эдакого деревенского тюфяка) — Борис Калашников (Неморино). Яркую актерскую харизматику и мастерское, разнообразное пение демонстрирует приглашенный из столицы Дмитрий Степанович (Дулькамара), чьи многочисленные эскапады невероятно хороши.





Фото на анонсах: Юрий Ефимец.