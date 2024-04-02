В Минкультуры обсудили инклюзивные проекты в учреждениях культуры

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с депутатом Госдумы Олегом Смолиным.



Об этом говорится в Telegram-канале министра.



По словам главы Минкультуры, на встрече обсуждался предстоящий юбилей Омского театра драмы и инклюзивные проекты в учреждениях культуры, о которых можно рассказать в программе «От прав к возможностям». Участники встречи также обсудили вопросы приема абитуриентов с ограничениями по здоровью в творческие вузы.



Ольга Любимова отметила, что наши вузы имеют большой опыт в создании доступной среды: тактильные макеты, спектакли, кинопоказы, цирковые представления с тифлокомментариями.



По словам министра, в дальнейшем будет проработан список специалистов, которые смогут рассказать о своей работе в программе «От прав к возможностям».



«В этом году мы празднуем 150-летие Омского театра драмы. В честь юбилейного события по Всероссийскому гастрольно-концертному плану здесь пройдут семь показов спектаклей Драматического театра на Васильевском», — рассказала министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova