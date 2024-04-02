Кустурица планирует снять экранизацию повести «Казаки» Льва Толстого

02.04.2024
Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует снять фильм-экранизацию повести Льва Толстого «Казаки».
Фильм, по задумке режиссера, станет третьей частью «русского триптиха» — цикла экранизаций произведений русской классики. Об этом режиссер рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
«Моя идея — сделать в новом мире некий русский триптих, три фильма. Первый называется "Инженер легких прогулок", это моя современная версия Достоевского. Потом [будет] Гоголь — "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", я думаю, что сейчас это очень важно сделать. Третий фильм будет по "Казакам" Льва Николаевича Толстого», — приводит слова Кустурицы ТАСС.
Кинематографист не исключил, что его трилогия, а также экранизация «Лавра» станут заключительными работами в его режиссерской карьере.
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