В Мариинском пройдет международный фестиваль «Виртуозы флейты» & «Северная лира»

В Мариинском театре пройдет международный фестиваль «Виртуозы флейты» & «Северная лира».



Мероприятие пройдет в Концертном зале театра. В рамках фестиваля пройдет семь музыкальных вечеров при участии российских, китайских и турецких музыкантов.



Инициаторами проведения фестивалей «Виртуозы флейты» и «Северная лира» стали флейтист Денис Лупачев и арфистка Софья Кипрская. Оба фестиваля появились 8 лет назад и проводятся с тех пор каждую весну. В 2021 году фестивали объединились в один масштабный инструментальный проект, который позволяет увидеть артистов в амплуа солистов-виртуозов.



В программу фестиваля войдут выступления лауреата Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова Хаожань Ли, победителя II Международного конкурса дирижеров имени Валерия Халилова Арсений Шупляков, главного дирижера Президентского симфонического оркестра (Анкара) Джеми Джана Делиормана.



Программа фестиваля включает также мастер-классы для учащихся средних специальных музыкальных учебных заведений, студентов и аспирантов музыкальных вузов от ведущих флейтистов и арфистов Москвы, Петербурга, Стамбула, Пекина, Шанхая.









Фото: Pixabay.com