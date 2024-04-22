В Коврове открылась выставка о Юрии Левитане

В Ковровском историко-мемориальном музее открылась выставка Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Юрий Левитан. Биография в контексте времени», передает пресс-служба учреждения.



Основу выставочного проекта составили более 60 предметов из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника: фотографии, документы, рукописи из архива Юрия Левитана, его личные вещи, знаковые предметы, отражающие эпоху.



«Выставка представляет собой культурологическое исследование феномена одной биографии в контексте времени. Можно проследить весь жизненный путь нашего выдающегося земляка, начиная с даты его рождения, почти совпавшей с началом Первой мировой войны, многолетнего дикторского труда, когда голос Левитана стал голосом страны, до последних лет, отданных огромной общественной работе», — говорится в анонсе мероприятия.



Выставка будет работать до 2 июня, после чего будет экспонироваться в нижегородской Выксе.









Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника