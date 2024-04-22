Постоянным ведущим КВН станет Дмитрий Хрусталев

Первый канал определился с постоянным ведущим программы Клуба веселых и находчивых.
Масштабный фестиваль приурочен к 185-летию со дня рождения композитора.
Вечер входит в филармонический абонемент «Классика. Новое».
На выставке впервые представят редкие предметы церковного искусства, ранее не демонстрировавшиеся пу...
Картина собрала 309,2 млн рублей.
Первый канал определился с постоянным ведущим программы Клуба веселых и находчивых.
Масштабный фестиваль приурочен к 185-летию со дня рождения композитора.
Вечер входит в филармонический абонемент «Классика. Новое».
На выставке впервые представят редкие предметы церковного искусства, ранее не демонстрировавшиеся пу...
Картина собрала 309,2 млн рублей.
Спектакль стал первым екатеринбургским проектом Максима Петрова на посту худрука балетной труппы гор...
На концерте выступили детские творческие коллективы из множества стран.
Также были найдены монеты разных периодов, часть колокола, фрагменты нательного крестика и другие ар...
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Среди запланированных мероприятий показы новых спектаклей, кинопросмотры, творческие и конкурсные пр...
К 295-летию императрицы будут представлены две экспозиции.
Он являлся создателем театра-студии «Чет-Нечет».
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Выставка представляет коллекции Уварова и его вклад в коллекционирование объектов различных археолог...
Сериал станет спин-оффом популярной драмы «Новенькие».
Денис Иконников продолжительное время боролся с болезнью.
Спектакль поставлен по произведению Пьера Бомарше.
Премия направлена на поддержку российской киноиндустрии.
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22.04.2024