Постоянным ведущим КВН станет Дмитрий Хрусталев

Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ Александр Масляков окончательно покинул пост ведущего шоу «КВН», передает Telegram-канал журналистки Алены Жигаловой «Неопра».



Сообщается, что Первый канал определился с постоянным ведущим программы Клуба веселых и находчивых. Им станет Дмитрий Хрусталев.



Масляков, говорится в публикации, последние два года почти не выходил в эфир, его заменяли разные ведущие, а сам он отказывался от съемок по рекомендации врачей снизить нагрузку.



Отмечается, что, несмотря на уход, Масляков продолжит «контролировать процесс» внутри.











