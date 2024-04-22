В Железноводск доставят 60 тонн лечебной грязи на фестиваль

В Ставропольском крае в августе пройдет III фестиваль «Железная грязь».



В Железноводск по случаю фестиваля привезут около 60 тонн лечебной грязи.



«В Железноводске в августе пройдёт III фестиваль "Железная грязь". На Ferrum-площадь завезут 60 тонн лечебных тамбуканских запасов. В программе также будут игры в футбол, волейбол, а для самых юных гостей события подготовят масштабную зону с бассейном, конкурсами, подвижными играми и завораживающими фокусами», — рассказали организаторы.



В рамках фестиваля будут выбраны король и королева грязи, проведен конкурс «Железная скамейка».



По словам главы курорта Евгения Бакулина, второй фестиваль «Железная грязь» стал, по отзывам гостей, самым веселым и долгожданным событием лета 2022 года. В этом году организаторы планируют собрать еще больше гостей и положительных эмоций.









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