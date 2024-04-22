Церемония вручения премии Художественного театра пройдет 22 мая

МХТ им. Чехова объявил дату проведения Премии Художественного театра.



Церемония состоится 22 мая, передает пресс-служба учреждения. Ранее церемонию вручения премии планировалось провести 27 марта, однако дата была перенесена из-за трагедии в «Крокус сити холле».



«22 мая 2024 года на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова во второй раз состоится церемония награждения лауреатов Премии Художественного театра, направленной на популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем 2023 году», — сообщили организаторы.



Премия Художественного театра вручается в девяти номинациях: «Балет», «Опера», «Кино», «Литература», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка», специальных номинациях «Без комментариев», «Зачет».



В основных номинациях победителей определяет жюри. Приз в номинации «Зачет» будет вручен студенту Школы-студии МХАТ, наиболее ярко проявившему себя в 2023 году.



В состав жюри вошло три человека — прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, кинорежиссер Федор Бондарчук, художественный руководитель — директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский.









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