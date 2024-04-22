Филармония Шостаковича представит петербургскую премьеру сочинения Тору Такемицу

В Петербурге в понедельник, 22 апреля академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича представит петербургскую премьеру концерта для альта с оркестром японского композитора Тору Такемицу.



Вечер входит в филармонический абонемент «Классика. Новое», передает пресс-служба филармонии.



«Названием для концерта для альта с оркестром — A String Around Autumn ("Струна вокруг осени") — стали строки стихотворения японского поэта Макото Ооки. Сам автор — вполне в согласии с японской эстетикой — определял жанр этой музыки как "воображаемый пейзаж"», — говорится в сообщении.



Сочинение прозвучит в исполнении заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии под управлением музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра Александра Соловьева. С оркестром выступит солистка Санкт-Петербургского дома музыки, лауреат международных конкурсов альтистка Антонина Попрас.



В программу концерта войдут также «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси, три его симфонических эскиза «Море», а также сюита из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова.



Абонемент «Классика. Новое» завершится в июне премьерой сочинения петербургского композитора Настасьи Хрущевой.









Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича