Филармония Шостаковича представит петербургскую премьеру сочинения Тору Такемицу

22.04.2024
В Петербурге в понедельник, 22 апреля академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича представит петербургскую премьеру концерта для альта с оркестром японского композитора Тору Такемицу.
Вечер входит в филармонический абонемент «Классика. Новое», передает пресс-служба филармонии.
«Названием для концерта для альта с оркестром — A String Around Autumn ("Струна вокруг осени") — стали строки стихотворения японского поэта Макото Ооки. Сам автор — вполне в согласии с японской эстетикой — определял жанр этой музыки как "воображаемый пейзаж"», — говорится в сообщении.
Сочинение прозвучит в исполнении заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии под управлением музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра Александра Соловьева. С оркестром выступит солистка Санкт-Петербургского дома музыки, лауреат международных конкурсов альтистка Антонина Попрас.
В программу концерта войдут также «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси, три его симфонических эскиза «Море», а также сюита из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова.
Абонемент «Классика. Новое» завершится в июне премьерой сочинения петербургского композитора Настасьи Хрущевой.
Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича