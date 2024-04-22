Музей Победы представит выставку скульптуры Семена Лоика

В Музее Победы откроется выставка скульптора-фронтовика Семена Лоика.



Вернисаж пройдет 27 апреля. Художественный проект «Лоик. Скульптура войны и мира» объединил раритеты из семи музеев: Музея Победы, Государственного музея обороны Москвы, Государственного Дарвиновского музея, Музея «Подолье», Государственного Владимиро-Суздальского историк-архитектурного и художественного музея-заповедника, Вологодской областной картинной галереи, Московского государственного зоологического парка.



В экспозиции будут представлены подлинные работы скульптора, посвященные Великой Отечественной войне, а также анималистические композиции.



«Семен Андреевич Лоик ушёл на фронт добровольцем в 1941 году. Служил фельдшером. Вместе со своей частью попал в окружение, оказался в немецком плену. В концлагере он встретил именитого скульптора Павла Баландина и там, в концлагере, получил первые уроки ваяния и резьбы по дереву. После войны он много учился, оттачивал мастерство, сохранял традицию русского монументального искусства», — рассказали в Музее Победы.



Отмечается, что после открытия выставки родственники Семена Андреевича внесут его биографию во всенародный исторический проект «Лица Победы».