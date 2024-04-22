На организацию юбилейного фестиваля Ural Music Night будет выделено около 100 млн рублей

По словам директора фестиваля Евгения Горенбург, в минувшем году на организацию фестиваля удалось привлечь 112 млн рублей. Бюджет этого года составляет 100 млн рублей.Из бюджета региона на организацию фестиваля будет выделено 10 млн рублей, сообщил заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.Организаторы сообщили, что заявки на участие в фестивале на текущий момент подали около 25 тысячи музыкантов. Мероприятия фестиваля будут проходить на ста площадках — в музеях, скверах, парках, театрах, площадях, концертных залах.