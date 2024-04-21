Во время раскопок в Котельниче обнаружили фундамент Троицкого собора XVIII века и исторические артефакты

Археологические работы в городе Котельнич Кировской области привели к важному открытию — найден фундамент Троицкого собора XVIII века, который был разрушен в 1930-е годы, передает ТАСС.





Как сообщает начальник отдела археологии НПЦ по охране объектов культурного наследия Кировской области Андрей Егоров, останки собора нашли в процессе археологической разведки при прокладке газопровода на месте будущего Вечного огня мемориала в честь воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.





Помимо фундамента, в Котельниче обнаружили монеты разных периодов, часть колокола, фрагменты нательного крестика и другие артефакты, датируемые XVIII-XX веками.







Сообщается также, что собор неоднократно горел; в начале XVIII века здесь был заложен фундамент и построен храм из камня, просуществовавший до пожара 1926 года. В дальнейшем обгоревшие кирпичи использовались для строительства других зданий. В 1970-х годах на месте храма был разбит сквер и установлен мемориал.





Власти города в настоящее время намерены газифицировать мемориал и установить Вечный огонь, гарантируя при этом сохранение обнаруженных археологических находок. Егоров подчеркнул, что после завершения разведки будет подготовлен отчет, на основе которого примут решение о значимости находки и ее дальнейшей сохранности.





Возможно, место обнаружения станет новым памятником археологии «Участок культурного слоя Троицкого собора XVIII-XX веков».







