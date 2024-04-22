В Татарстане, Дагестане, Бурятии и Чечне пройдет проект «Музейные маршруты России»

22.04.2024
Проект «Музейные маршруты России» в 2024 году пройдет в Татарстане, Дагестане, Бурятии и Чечне.
По словам директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Елены Харламовой, проект «Музейные маршруты России» пройдет под кураторством ведущих руководителей музеев России.
«Мы поняли, что никогда не были в таких республиках, как Чечня, никогда не были в Дагестане, Татарстане и Бурятии. Очень большой запрос от этих республик, мы приняли решение, что в этом году должны там побывать. <...> В этом году мы подошли к такому формату как кураторство, <...> в партнерстве с теми музеями, у которых есть явно выигрышные сильные стороны», — приводит
агентство ТАСС слова Елены Харламовой.
Руководитель добавила, что в 2024 году состоится уже пятый проект.
Куратором Татарстана станет гендиректор Музея Москвы Анна Трапкова, Дагестана — директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачева, Чечни — директор Государственного Эрмитажа, председатель Союза музеев России Михаил Пиотровский, Бурятии — директор Музея истории Дальнего Востока им. Арсеньева Виктор Шалай.
Проект «Музейные маршруты России» представляет собой цикл презентационных и экспертно-методических мероприятий, направленных на развитие и продвижение отечественных музеев. В ходе встречи обсуждаются вопросы сохранения культурного, духовного, исторического наследия страны, систематизации и развития музейного туризма, увеличения числа посетителей и другие вопросы.
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