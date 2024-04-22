Журнал «КиноРепортер» подвел итоги премии «Аванс», вручение которой состоялось в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля.



Журнал назвал самых перспективных молодых российских актеров и отметил их заслуги хрустальной звездой. Церемония вручения прошла в яхт-ресторане «Чайка».



В этом году лауреатами премии стали Марк Эйдельштейн и Анна Пересильд. Одни из последних работ Эйдельшейна — в картинах «Праведник» и «Сто лет тому вперед». Анна Пересильд отмечена премией за роль в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».



Главный реактор и редакционный директор «КиноРепортера» Мария Лемешева отметила, что премия «Аванс» вручается с 2012 года и давно стала значима не только для тех, кто получает награду, но и для всей индустрии в целом.



«Те, кого мы отметили ранее, — сегодня признанные звезды нашего кинематографа и делают все возможное, чтобы наше кино становилось ярче и интереснее. Скажу без ложной скромности, что в какой-то степени мы стали для них путеводной звездой, укрепив их веру в себя и собственные силы. Уверена, что в этот раз мы тоже не ошиблись и наших героев ждет достойное будущее и они станут гордостью нашего кино, да они уже и так гордость», — рассказала Мария Лемешева.



Лауреатами премии «Аванс» минувших лет становились Милош Бикович, Юлия Александрова, Анфиса Черных, Ангелина Стречина, Тихон Жизневский, Роман Курцын, Аглая Тарасова, Ирина Старшенбаум и другие.









Фото: Елена Емельянова