Концерты фестиваля «Гений места» прошли в Пскове

В Пскове прошел фестиваль «Гений места». Мероприятие на родине Мусоргского провели Валерий Гергиев и артисты Мариинского театра.



Масштабный фестиваль приурочен к 185-летию со дня рождения композитора.



«Россия гордится историей Москвы — огромной, древней. Петербург гораздо моложе, но тоже прославлен на весь мир. Но величайшие люди русской земли не всегда рождались в Москве или Петербурге, поэтому даже огромным театрам, таким как Большой и Мариинский, совсем не лишне ставить перед собой задачу, в числе своих основных, почтить и родину Чайковского, и родину Мусоргского, и родину Римского-Корсакова, и родину Глинки, что мы тоже скоро сделаем, и многих других», — отметил художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев.



Гергиев назвал Мусоргского одним из величайших композиторов, когда-либо живших и творивших на земле.



Программа фестиваля включала симфоническую сказку Сергея Прокофьева на сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, камерный концерт солистов оперы Мариинского театра, концерт сочинений Мусоргского в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.



Фестиваль «Гений места» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









Фото: Александра Шапунова/пресс-служба Мариинского театра