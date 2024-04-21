В Москве стартует новый этап работ по обновлению и восстановлению здания МИД

В ходе реконструкции планируется очистка фасадов основного корпуса и двух прилегающих 16-этажных зданий. Также будут отремонтированы крыши, обновлена облицовка цоколя и восстановлены исторические окна и двери, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем ТГ-канале.





Здание является одной из семи сталинских высоток, построенных в середине ХХ века и признанных объектами культурного наследия.





Кроме того, предусмотрены работы по реконструкции и реставрации интерьеров правой 16-этажной пристройки. Реставрационные работы начались в 2000-х годах, когда было отреставрировано левое крыло.





Между 2015 и 2017 годами были восстановлены шпиль и декоративные элементы фасада центральной части. В 2019 году завершились работы по реконструкции правого крыла. Завершение всех запланированных работ ожидается к концу 2030 года.









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