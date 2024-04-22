Названы имена победителей конкурса кинофестиваля «Золотой ворон»

Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон».



Итоги III Арктического международного кинофестиваля подвели накануне, 21 апреля.



Грант-при киносмотра достался якутской ленте «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского. Обладатель главного приза определялся путем зрительского голосования.



Профессиональное жюри выбрало картину «Обучение Адемоки» Адильхана Ержанова. Специальный приз губернатора Чукотского автономного округа достался фильму Варвары Кулаковской «Кочевье». Приз за лучшую режиссерскую работу вручен Илье Желтякову и Анастасии Полухиной («Последний теплоход»).



Пема Цеден стал обладателем приза за лучшую сценарную работу («Снежный барс»).



Полный список лауреатов кинофестиваля доступен на сайте смотра.









Фото: пресс-служба кинофестиваля "Золотой ворон"