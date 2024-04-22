В Новосибирске представят выставку к 100-летию местной епархии

В Новосибирском краеведческом музее в мае откроется выставка, посвященная 100-летию Новосибирской епархии.



На выставке впервые представят редкие предметы церковного искусства, ранее не демонстрировавшиеся публике.



По словам директора музея Юлии Шуклиной, большой выставочный проект разместится в нескольких залах.



«У нас есть даже предварительные договоренности с нашим владыкой на экспонирование совершенно уникальных предметов, которые будут даны на крайне короткий срок — около недели — под особые условия сохранности и охраны. Это предметы мирового уровня, которые будут представлены впервые открытой большой публике», — рассказала руководитель.



Выставка посвящена тому, какие эпохи переживала Русская Православная церковь в Сибири. Юлия Шуклина отметила, что выставка станет уникальным событием для верующих людей, историков Сибири, всех, кто увлекается искусством и понимает церковное искусство.



В экспозицию войдут иконы, церковное облачение, пасхальные яйца из фарфора и других материалов, открытки, церковная утварь, картины, предметы декоративно-прикладного искусства, книги.









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