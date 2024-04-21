Москва отметила День национальной независимости и детей Турции международным концертом

В Москве прошел праздничный концерт, посвященный Дню национальной независимости и детей, который ежегодно празднуется в Турции 23 апреля, сообщает «Культуромания».





Танжу Бильгич, посол Турции в России, обратился к собравшимся с приветственным словом, подчеркнув значимость этой даты для турецкого народа и почетное значение, которое придал ей основатель Турецкой Республики Кемаль Ататюрк, сделав этот день праздником для детей Турции.





На концерте выступили детские творческие коллективы не только из Турции и России, но также из Азербайджана, Бангладеш, Казахстана, Киргизии, Австралии и ряда других стран, обеспечив многообразие праздничной программы.









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