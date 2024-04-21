«Урал Опера Балет» представил премьеру балета «Сказки Перро»

В новом спектакле «Сказки Перро» представили как детские, так и взрослые темы, смешивая классическую канву балета с инновациями XXI века и отвечая на амбициозную задачу обновления искусства балета, сообщает «Российская газета».





Спектакль в трех актах стал первым екатеринбургским проектом для Максима Петрова, который предстал в роли художественного руководителя балетной труппы в Екатеринбурге один год назад.





Изначально проект «Сказки Перро» был воспринят как творение, укрепляющее позиции «Урал Балета», вдохновленное классической литературной основой и наполненное знакомыми с детства историями, которые долгое время являлись основой для многих классических балетов.





Хореограф Максим Петров привлек к сотрудничеству в создании «Сказок Перро» талантливых танцовщиков балетной труппы Екатеринбурга, которые уже зарекомендовали себя в постановочной работе.





Работу над «Котом в сапогах» возглавил Константин Хлебников, уже имеющий опыт создания спектакля «Песок». «Красную Шапочку» и «Синюю Бороду» под свое крыло взял Александр Меркушев. Команду «Сказок Перро» усилили дебютантка в мире балета художник Юлиана Лайкова и опытный художник по свету Константин Бинкин.









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