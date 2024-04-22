Стартовали съемки комедии с Никитой Кологривым «Любовь зла»

Стартовали съемки комедийного фильма «Любовь зла». Производством проекта занимается «Кинокомпания братьев Андреасян» при поддержке онлайн-кинотеатра ИВИ.



Фильм расскажет историю неудачливого вора-домушника Максима, который оказался не в то время не в том месте. Домой внезапно вернулась жертва домушника. Она решила устроить пожар и покончить с собой из-за измены жениха. Максим стал невольным свидетелем разыгравшейся драмы.



В актерский состав проекта вошли Никита Кологривый, Екатерина Ковальчук, Дмитрий Власкин, Владимир Сычев, Анна Ардова, Ольга Тумайкина, Ольга Турчак, Анастасия Чистякова.



Актер Никита Кологривый признался, что основной сложностью в работе для него стало достоверное погружение в материал о любви.



«...Снимать про драки и стрельбу гораздо легче, чем найти внутри себя чувство любви, чувство исправления, чувство искупления. На своем нынешнем жизненном этапе я сейчас в чем-то схож с моим персонажем в этом кино, потому что переживаю те же чувства и эмоции», — признался артист.









Фото: Кинокомпания братьев Андреасян