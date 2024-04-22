Новосибирский театр «Глобус» и Петербургский ТЮЗ проведут обменные гастроли

В рамках программы «Большие гастроли» пройдут обменные гастроли Петербургского ТЮЗа и Новосибирского театра «Глобус».



Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» выступит в Новосибирске с 24 по 27 апреля. На сцене Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева труппа представит спектакли «Варшавская мелодия», «Мальчики», «Спасите Леньку!», Доклад о медузах«.



Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева в свою очередь представит в Новосибирске спектакли «Собаки», «Счастливый неудачник», «Отрочество», «Лес». Театр выступит на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» с 17 по 20 мая 2024 года.



Организаторы обменных гастролей отметили, что два театра объединяет почти вековая совместная «тюзовская» история.



«В 1929 году первый слет пионеров Западной Сибири от имени детворы города обратился к Ленинградскому ТЮЗу с просьбой помочь в организации детского театра. Так с помощью артистов-студийцев был создан Западно-Сибирский краевой ТЮЗ, впоследствии переименованный в Новосибирский академический молодежный театр "Глобус". Ещё более крепкая связь появилась между городами в годы Великой Отечественной войны, когда в город на Оби прибывали эшелоны с эвакуированными заводами, театрами, детскими домами. Часто говорят, что в войну Новосибирск стал на четверть Ленинградом», — рассказали в Росконцерте.









Фото: ФГБУК Росконцерт