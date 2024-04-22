Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил прокат в выходные

Картина Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» вышла в лидеры проката в России и СНГ по итогам выходных.



Картина собрала 309,2 млн рублей по итогам выходных, свидетельствуют данные портала Kinobusiness.com.



Работа над сценарием к фильму «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева длилась три года. В фильме сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов.



На втором месте по сборам — фильм Ильи Учителя «Летучий корабль». Он собрал за период с 18 по 21 апреля 47,7 млн рублей.



Третье место досталось британо-американскому боевику «Падение империи» режиссера Александра Гарленда. Фильм собрал 34,4 млн рублей.









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