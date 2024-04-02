Госфильмофонд подписал соглашение о сотрудничестве с Кубинским институтом

Госфильмофонд подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с Кубинским институтом кинематографического искусства и промышленности (ИКАИК), передает пресс-служба Роскино.



Документ был подписан 2 апреля в Гаване в рамках Фестиваля российского кино на Кубе 2024.



«Целью соглашения является объединение двусторонних усилий, направленных на популяризацию произведений русского, советского и российского кинематографа на Кубе, реализацию социальных задач путем сотрудничества в деле по изучению российской истории кино, разработку и воплощение совместных проектов и программ в области кинематографа, а также всестороннее информационное сотрудничество и эффективное взаимодействие», — говорится в сообщении.



В соответствии с соглашением Госфильмофонд безвозмездно предоставит кубинской стороне право публичного некоммерческого показа на территории Кубы в течение пяти лет ряда картин. Стороны также договорились о совместной работе по актуализации, стандартизации, модернизации сложившейся на острове системы сбора и хранения редкого кино и видеоконтента, об обмене научной и образовательной информацией, обмене профессиональными знаниями и актуальными технологиями в области киноархивного дела, сотрудничестве в рамках восстановления и реставрации уникальных фильмов.









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