Доля детских книг среди бестселлеров выросла до 14%

Доля детской литературы среди топ-50 бестселлеров российского книжного рынка увеличилась в 2023 году до 14%.



Об этом говорится во Всероссийском книжном рейтинге. Отмечается, что в 2022 году доля детской литературы среди бестселлеров составляла 8%.



«Доля детской литературы в топ-50 в 2023 году составила 14%, в 2022 году она составляла 8%, в 2021 году — 10%, а в 2020 году — 12%. Роста в 2023 году удалось достичь благодаря продажам на маркетплейсах, особенно востребованных у родителей», — говорится в исследовании.



В число лидеров в детской категории вошли «Гарри Поттер. Комплект из семи книг в футляре» Джоан Роулинг от издательства «Махаон», книга «Гарри Поттер и философский камень», «Для самых маленьких. Корней Чуковский. Сказки» Корнея Чуковского издательства «Омега-Пресс», официальная новеллизация фильма «Чебурашка» Анны Масловой от АСТ, «Гравити ФОлз. Дневник 3» Роба Ренцетти и Алекса Хирша от «Эксмо».









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