В Кыргызстане пройдет Фестиваль российского кино

В двух городах Кыргызстана пройдет Фестиваль российского кино, сообщает пресс-служба Роскино, организатора смотра.



Кинопоказ пройдет с 11 по 14 апреля в Бишкеке и Оше. Центром фестивальных событий в Бишкеке станет кинотеатр «Манас», в Оше события будут проходить в кинотеатре «Семетей».



В программу показов вошли картины «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Вызов» Клима Шипенко, «По щучьему велению» Александра Войтинского, «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко и «Снегирь» Бориса Хлебникова.



«Мы рады представить в Кыргызской Республике Фестиваль российского кино, проведение которого уже стало доброй традицией и настоящим праздником для широкой аудитории Кыргызстана. Ежегодно мы знакомим зрителей с самыми яркими новинками российского кино, открываем для публики новые имена и таланты», — приводит пресс-служба слова министра культуры России Ольги Любимовой.



Министр культуры отметила, что проведение фестиваля станет также возможностью для индустриального диалога, а Кыргызстан является для России важным культурным партнером.



«Мы приветствуем укрепление сотрудничества в киноиндустрии на пространстве Евразии. Уже есть ряд успешных фильмов совместного производства России и Кыргызстана, активизируется сотрудничество и по новым проектам», — сказала министр.