В Ростове-на-Дону пройдут «Большие гастроли» Белгородского театра кукол

В Ростове-на-Дону пройдут гастроли Белгородского государственного театра кукол.



Показы пройдут в рамках программы «Большие гастроли». Об этом сообщил художественный руководитель Ростовского государственного театра кукол им. В.С. Былкова Андрей Былков, передает ТАСС.



Гастроли Белгородского государственного театра кукол в Ростове-на-Дону пройдут впервые. Коллектив представит постановку на военную тематику, посвященную Дню Победы, «Говорит Ленинград», а также русскую классику по рассказу Куприна «Слон».



«Наши друзья приезжают к нам, потому что очень любят ростовских зрителей, которые достаточно эмоционально воспринимают их спектакли», — рассказал Былков.



Постановка «Говорит Ленинград» по мотивам произведений Ольги Берггольц рассчитана на детей от 12 лет, она представляет истории о жизни людей в блокадном городе. Спектакль «Слон» рассчитан на зрителей от 4 лет, ее поставил лауреат «Золотой маски» Петр Васильев.









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