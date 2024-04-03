В Новгородской области в 2027 году откроют родовое имение Рахманинова

03.04.2024
В Новгородской области в 2027 году планируется открыть музей-усадьбу «Онег» — родовое имение композитора Сергея Рахманинова.
Об этом рассказали в пресс-службе холдинга Андрея Комарова, передает
ТАСС.
«Возрождение уникального объекта культурного наследия <...> призвано расширить возможности Новгородской области как центра культурной жизни и места притяжения для жителей региона и многочисленных ценителей творчества С.В. Рахманинова со всей России и из-за рубежа. Открытие музея-усадьбы "Онег" планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.
Соглашение о возрождении родового имения композитора и развитии прилегающей территории было заключено в декабре 2023 года, в год 150-летия со дня рождения Рахманинова.
В годы Великой Отечественной войны усадьба была разрушена, и до сегодняшнего дня сохранились лишь фундаменты главного дома и хозяйственных построек, а также планировочные элементы парка.
Фото: Общественное достояние