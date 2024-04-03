Донецкий музыкально-драматический театр имени Бровуна представит премьеру «Лучший город земли»

Донецкий музыкально-драматический театр имени Бровуна готовит премьеру музыкальной программы «Лучший город земли».



Проект посвящен Москве и будет представлен зрителям в апреле.



«В апреле МДТ имени Бровуна представит ряд премьерных постановок. Новинки зрители увидят на Основной сцене, Сцене на Садовом и в Гостиной на Садовом. Сейчас проходят генеральные репетиции, завершается работа над изготовлением декораций, зрители смогут совершить виртуальное путешествие в "Лучший город земли", прославленный поэтами и музыкантами», — говорится в сообщении пресс-службы театра.



Идея создания программы принадлежит народному артисту ДНР Дмитрию Федорову. Программа включает исполнение песен, написанных о столице России в разные годы XX века, в сопровождении оркестра.



По словам аранжировщика Олега Семенца, для программы были выбраны разноплановые песни, которые могут максимально раскрыть чувства и эмоции людей, живущих в Москве.



«Каждый из великолепных музыкантов — Дмитрий Воронов, Игорь Шульгин, Максим Строганов — внес свой неповторимый импровизационный вклад в звучание этой программы», — рассказал Олег Семенец.









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