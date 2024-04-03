Более 300 заявок поступило на конкурс фестиваля «Мир Сибири»

На XX Международный фестиваль этнической музыки «Мир Сибири» поступило более 300 заявок, сообщили организаторы.



В этом году число заявок, отправленных на конкурс, составило 305. На мастеровой конкурс подано 114 заявок, на этномузыкальный — 191. В число претендентов на премию вошли представители 45 субъектов РФ, а также участники из Индии и Бразилии.



Фестиваль «Мир Сибири» пройдет с 11 по 14 июля в Шушенском. Состав экспертов конкурса возглавит этнограф и музыкант Сергей Старостин.



«Финалисты сразятся за главный приз фестиваля — стилизованную под славянскую братину чашу из бронзы и латуни — символ взаимного доверия и духовного единства. В качестве денежного поощрения обладатели Гран-при получат по 300 тыс. рублей. Размер денежных премий финалистам в 2024 году увеличился в полтора раза», — рассказали организаторы.









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