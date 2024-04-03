Более 300 заявок поступило на конкурс фестиваля «Мир Сибири»

03.04.2024

Более 300 заявок поступило на конкурс фестиваля «Мир Сибири»
На XX Международный фестиваль этнической музыки «Мир Сибири» поступило более 300 заявок, сообщили организаторы.

В этом году число заявок, отправленных на конкурс, составило 305. На мастеровой конкурс подано 114 заявок, на этномузыкальный — 191. В число претендентов на премию вошли представители 45 субъектов РФ, а также участники из Индии и Бразилии.

Фестиваль «Мир Сибири» пройдет с 11 по 14 июля в Шушенском. Состав экспертов конкурса возглавит этнограф и музыкант Сергей Старостин.

«Финалисты сразятся за главный приз фестиваля — стилизованную под славянскую братину чашу из бронзы и латуни — символ взаимного доверия и духовного единства. В качестве денежного поощрения обладатели Гран-при получат по 300 тыс. рублей. Размер денежных премий финалистам в 2024 году увеличился в полтора раза», — рассказали организаторы.


Фото: Pixabay.com