25.02.2020

Александр МАТУСЕВИЧ

Музыкальная сказка рушит стереотип, что мюзикл — это обязательно дорого, пафосно и ярко. Оказывается, можно иначе: камерно, душевно, отдавая дань не внешним эффектам, а музыке и слову.

Год назад знаменитому композитору-песеннику Евгению Крылатову исполнилось 85, а спустя несколько месяцев его не стало. В первый день рождения мастера, прошедший без него, 23 февраля 2020 года, в Рахманиновском зале Московской консерватории впервые прозвучала музыкальная сказка «Легенда о русалочке», написанная Крылатовым на стихи Юрия Энтина.



Кто-то скажет — как впервые? Советско-болгарский фильм «Русалочка» с песнями этих авторов вышел на отечественный экран в далеком 1976-м. Но не все так просто. Евгений Павлович любил эту картину, дорожил ею и весьма печалился, что ей не выпала та доля славы и популярности, что пришлась на другие его киноработы. Он мечтал сделать из музыкального материала к фильму мюзикл, чтобы эта музыка жила на театральных подмостках. Главную музыкальную тему этого фильма композитор считал своей лучшей мелодией, в качестве автора стихов для песен к уже театральной постановке «Русалочки» он рассматривал только Энтина, а два новых музыкальных номера для пьесы он создал за считанные недели до своего ухода.



В отличие от многих ставших знаменитыми в нашей стране композиторов Крылатов не москвич, а уралец, родился в Лысьве, вырос в Мотовилихе, в семье простых заводских рабочих. В семье очень любили музыку, отец Евгения Павловича играл на скрипке и на фортепиано, хорошо пел, мама прекрасно исполняла народные песни, в доме царил настоящий культ музыки. Тяга к музыке и сочинительству проснулась в Крылатове рано: он посещал фортепианный кружок в Доме пионеров и, пока дома инструмента не было, часами «играл» на клавиатуре, вырезанной из самоучителя. Позже прошел все ступени музыкального образования: музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория — везде его окружали прекрасные педагоги. Например, в Московской консерватории он учился у знаменитого композитора Михаила Чулаки, а его сверстниками-сокурсниками были Альфред Шнитке, Алемдар Караманов, Эдуард Лазарев.



Крылатова знают, прежде всего, как песенника и кинокомпозитора, но у него немало и академической музыки (камерной, фортепианной, симфонической, театральной), а два его балета ставились не где-нибудь, а в Большом театре СССР! И все же главное свое слово он сказал в песне, где его лирический талант раскрылся с необычайной силой и был особенно плодотворным. Огромной удачей оказалось пересечение творческих судеб Крылатова и поэта-песенника Юрия Энтина. Наверное, свои самые лучшие, самые известные лирические песни Энтин написал именно с Крылатовым.



«До встречи с Евгением Павловичем я мыслил себя как поэта-юмориста, пародиста, эдакого мастера иронии и сарказма, но именно сотворчество с Крылатовым открыло во мне то, чего я и сам не подозревал, — лирический талант!» — прозвучали слова Энтина в видеоролике, предваряющем спектакль.



В день памяти музыкального сказочника Крылатова «Легенда о русалочке», наконец, обрела свою жизнь, правда, пока в полуконцертном-полусценическом варианте semi-staged. Участниками проекта стали Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» под управлением Галины Кольцовой, вокалисты Наталья Привалова (Русалочка), Борис Комлев (Принц), Диана Шнурова (Ведьма) и Дмитрий Степанович (Веселый монах), солисты Московской государственной академии хореографии Арина Фролова и Рашид Хадиев, рок-группа «Зеркало». Дирижировал музыкальным спектаклем хормейстер «Благовеста» Денис Анзигитов.



Поэтический, трогательный образ юной русалки, жаждущей обрести человеческую душу и человеческую любовь, оживает в проникновенных песнях, переносящих нас в страну чудес. Музыкальная сказка следует хрестоматийному сюжету великого Андерсена, но в то же время не совсем — в ней много юмора, а конец счастливый: Ведьма остается с носом. Шаловливый тон повествованию задает литературная основа Энтина, лично принявшего участие в проекте в качестве автора-чтеца. В роскошном «моцартовском» камзоле и с серебряными кудрями на сцене Рахманиновского зала он был неподражаем, а его мягкий голос с сердечными, домашними интонациями настраивал и взрослых, и детей на добрую сказку.



Сложился стереотип, что мюзикл — это обязательно дорого и пафосно, ярко, с блестящими костюмами, роскошными декорациями и компьютерными чудесами. А, оказывается, можно и иначе: по-домашнему, камерно, давая приоритет не внешним эффектам, а музыке и слову. При этом строгий концертный формат, уместный в консерваторских стенах, был гармонично дополнен хореографией, мизансценами, минимумом необходимого реквизита. Режиссер Ирина Хуциева в этих условиях сумела органично сочетать, казалось бы, несочетаемое: академическую, почти оперно-ораториальную условность и элементы театра, заставив быть живым и артистичным хор, и логично связать вербальные прокламации чтеца и драматическое развитие действа.



Удивительное дело: в строгом бело-голубом антураже бывшего Синодального училища советские эстрадные песни, какими, по сути, являются музыкальные номера из «Русалочки», спетые в микрофон в сопровождении рок-ансамбля, воспринимались органично. Почему же такая безболезненная метаморфоза? Ответ прост: настоящее всегда убедительно, вне зависимости от жанровой принадлежности, а нацеленность на доброту, свет, искренность достигает сразу несколько целей и множества сердец. Происходит единение артистов и зрителей, и песня сама льется из души — не случайно премьера завершилась внеплановым исполнением неизменного хита Крылатова и Энтина — композиции «Крылатые качели».