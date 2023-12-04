Ступени на Небеса: 4 декабря — праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Валерий ШАМБАРОВ

Материал опубликован в ноябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

Церковный год по юлианскому календарю начинается 1 сентября, и первым из двунадесятых праздников в годичном цикле идет Рождество Пресвятой Богородицы. Затем, про прошествии двух с половиной месяцев, 4 декабря, празднуется Ее Введение во храм. Это и логично, и глубоко символично, ибо названные события в их хронологической последовательности знаменуют вступление человечества в новую, христианскую эру.

Особо чтивший праздник Введения святитель Григорий Палама проследил, как от самого грехопадения, совершившегося через Еву, Господь начал готовить для людей обратный путь. Рождение у первой женщины младенца Сифа вместо убитого Авеля — это как бы прообраз воскресения. Далее в этой родословной значится благочестивый Енос, и такая закономерность (постепенного улучшения морально-нравственных качеств) прослеживается вплоть до царя и пророка Давида. А среди потомков давидовых — до праведного Иоакима, женатого на Анне из рода первосвященника Аарона: в их браке соединились царское и духовное начала власти.

Скромные, набожные супруги из провинциального Назарета пятьдесят лет оставались бездетными. По иудейским представлениям это было явным доказательством их вины перед Господом. Муж и жена смиренно терпели насмешки, издевки, обиды. Дошло до того, что прямо в Божьем доме, в Иерусалимском храме, некий Рувим по-хамски бросил принесшему дары Иоакиму: «Ты ведь не достоин, как бесплодный!» Первосвященник поддержал обвинение, запретил принести жертву, сказав: «Ты не создал потомства Израилю».

Несчастный старец не вернулся домой, удалился в пустыню, а узнавшая обо всем жена не могла прекратить рыдать. Но и в своем безутешном горе они не прекращали истово молиться, открывать сердца и мысли Богу. Избравший эту пару для совершения великого чуда Господь воздал супругам-праведникам по их вере. К Анне явился архангел Гавриил, принесший радостную весть: «Твоя молитва услышана: вопли прошли через облака, слезы упали пред Престолом Господа. Ты родишь Дочь благословенную, высшую из всех дочерей земных. Через Нее будет даровано Спасение всему миру, и наречется Она Марией». То же самое вестник Небес сообщил в пустыне Иоакиму: «Твоя жена Анна зачнет и родит тебе Дочь, которая будет радостью для всего мира».

Потрясенный муж поспешил обратно в Иерусалим, где встретил у Золотых ворот молившуюся жену. В благодарность за то, что их мольбы услышаны, супруги принесли обет: когда обещанная Дочка родится, Она будет отдана на службу Богу.

В положенный срок появилась на свет Мария (на древнееврейском означает «возвышенная, превознесенная»). Иоаким созвал на большой пир священников, старейшин, знакомых, поднял перед ними Новорожденную и просил благословить Ее. Все гости в тот момент уже поняли: случилось такое чудо, которое было невозможно без благословения куда более высокого. Хотя никто, конечно же, не мог и представить, как далеко простиралась эта Господня милость. Каждый из приглашенных стал (не ведая о том) свидетелем начала поворота всей человеческой истории, невольным причастником Божественной Тайны Спасения мира. Когда-то обидевший Иоакима первосвященник в одном все-таки оказался прав: родившаяся Девочка не имела отношения к потомству ветхозаветного Израиля. Она положила начало новой общности — всемирной, христианской.

Мария принесла в дом родителей невыразимую радость — от младенческого лепета, детских улыбок, первых шагов. При этом отец с матерью не забывали о данном ими обете — определить Дочь на службу Господу. По иудейским традициям следовало привести Ее в храм, чтобы служила там до совершеннолетия. В канонических Евангелиях данные события не описаны, а церковное предание основывается на апокрифах — греческом «Протоевангелии Иакова» (II в.) и латинском «Евангелии псевдо-Матфея» (VI–IX вв.). Кроме того — на трудах Георгия Никомидийского, Феофилакта Болгарского, Андрея Критского, Евфимия Терновского, Германа и Тарасия Константинопольских, Григория Паламы и других авторитетных авторов.

Когда Марии исполнилось три года, Иоаким и Анна собрали родных, друзей и торжественно повели Дочь в Иерусалим. Отец настоял: пусть впереди идут девочки с горящими светильниками, «чтобы Дитя не воротилось назад, и чтобы полюбила Она в сердце Своем храм Господень». За ними шагали родители, держа Ребенка за руки, следом — родня и знакомые. По дороге пели псалмы и молитвы. Путь с короткими остановками для отдыха занял три дня. Стоит обратить внимание на то, что даже для взрослых пеший маршрут протяженностью более 150 километров — испытание не из легких. Однако Девочка маленькими ножками без особого труда преодолела это расстояние, не уставала, шла так же бодро и радостно, как в начале пути.

Впереди было еще одно чудо. Когда шествие достигло Иерусалимского храма, следовало пройти по лестнице пятнадцать крутых, высоких ступеней. Родители и сопровождавшие выстроились у подножия, а наверху их встречали служители во главе с первосвященником Захарией. Тот был в родстве с семьей Марии (его жена Елисавета приходилась Анне племянницей) и наверняка знал о необычных обстоятельствах появления Девочки на свет. Скорее всего, присутствовал и на пиру в честь Ее рождения. Супруги поставили Марию на первую ступеньку лестницы, а Она легко и быстро взбежала наверх — не оборачиваясь, не оглядываясь на отца с матерью, как к Себе домой!

Все свидетели были ошеломлены.

В Псалтири царя Давида восемнадцатая кафисма состоит из пятнадцати псалмов. Именуемые «Песнями степеней (ступеней)», они знаменуют духовное восхождение. Их пели священники и паломники, медленно поднимаясь по ступеням храма. Мария же («превознесенная») взлетела наверх мгновенно! Когда-то свершившееся через Еву падение теперь оборачивалось подъемом, олицетворяемым другой Женой, Пречистой Девой, избранной и выпестованной во многих поколениях праведников. Неслучайно в церковных службах Ее называют «таинственной Лествицей» (лестницей) человечества к Небесам.

То, что наверху Марию ждал вдохновенный Захария, тоже потрясающе символично. Ему в жизни выпали те же проблемы, что и Иоакиму с Анной. Грядущую Богородицу встречал будущий отец Иоанна Предтечи, того, кто был призван подготовить пришествие Спасителя. По озарению Свыше первосвященник ввел Девочку в Святая святых храма — единственное место, где разрешалось произносить имя Бога, где люди ощущали Его присутствие. Туда не то что прихожанам, даже священнослужителям вход был строго-настрого запрещен (считалось, что нарушитель тут же умрет на месте). Лишь первосвященник мог туда войти, да и то раз в году, принеся очистительную жертвенную кровь.

Главной реликвией святилища в Иерусалиме, символом присутствия Господа среди народа Израиля когда-то служил Ковчег с данными Моисею на горе Синай скрижалями Завета (каменными плитами, где были написаны законы). Первый храм разрушил в 586 году до н.э. вавилонский царь Навуходоносор. При этом Ковчег был потерян. В Святая святых второго, восстановленного храма на месте реликвии находилась пустая плита-подставка. Вошедшая туда Мария как бы заменила Собой утраченную святыню, стала живым Ковчегом Нового Завета: благодаря Ей человечество получит Спасителя, Бога во плоти, Его новые заповеди и законы.

Исполнив священную миссию, Иоаким и Анна отправились домой, а их Дочь осталась в храме. Жила вместе с другими отданными в святилище девочками. Их распорядок описывал античный автор Иосиф Флавий: долгие молитвы, чтение Священного Писания, рукоделие (Мария училась у старших воспитанниц и стала прекрасной мастерицей). Для молений было отведено специальное место, но для Нее Захария сделал исключение, разрешил Ей молиться в Святая святых. Согласно церковному преданию Ее сугубо опекал архангел Гавриил, часто являлся Марии, приносил еду.

В богослужении в день праздника Введения во храм звучат слова: «Небесным воспитéна, Дево, хлебом, в церкви Господни верно, породи мирови живота хлеб Слово» (Вскормленная небесным хлебом в церкви Господней, Дева родила миру хлеб жизни — Слово, т.е. Христа). Известный богослов IV столетия преподобный Иероним Блаженный Стридонский писал: «Если бы кто спросил меня: как проводила время юности Пресвятая Дева, я бы ответил ему: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».

По достижении совершеннолетия девушки покидали место службы, каждая была обязана вступить в брак и «создать потомство Израилю». Храм помогал сосватать мужей, а для женихов получить таких невест было великой честью. Пришла пора выходить замуж и Марии, когда ей исполнилось, по разным источникам, 12 или 14 лет. Она категорически отказывалась, говоря, что с рождения посвящена только Богу. Священники были озадачены: оставаться в храме совершеннолетней не полагалось. Захария усердно молился, просил Господа надоумить, подсказать, как следует поступить. Эта просьба была услышана, явился ангел, открывший верное решение. Созвали всех неженатых мужчин «колена Иудова из дома Давидова». Первосвященник взял у каждого посох (обязательный атрибут самостоятельного хозяина) и отнес в Святая святых. На следующий день увидел, что один из посохов расцвел, и на него уселась голубка. Деревянный жезл принадлежал дальнему родственнику Захарии, овдовевшему 80-летнему плотнику из Назарета Иосифу. Тот обязался заботиться о Марии, охранять Ее. Состоялся обряд обручения, и Дева зашагала с женихом в свой родной город...

Память об этих событиях отразил известный с древних времен праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм. В IV веке мать первого христианского императора Константина, святая равноапостольная царица Елена освятила в честь Введения один из построенных ею домов Божьих. Какие-то особые традиции, церковные службы той эпохи не известны. По одной из версий, торжество отмечалось совместно с Рождеством Пресвятой Богородицы, когда вспоминалось и то, как Ее вводили во святилище.

С VI–IX веков появилась отдельная дата православного календаря, ну а на Руси праздник знали со времен Крещения. Возводились Введенские храмы, а затем вокруг них образовывались одноименные населенные пункты. В XVI столетии святитель Макарий Московский включил в составленные им Великие четьи-минеи (задуманные как полный круг православного чтения) несколько древних сочинений о Введении Пресвятой Богородицы во храм. В XVII веке святитель Дмитрий Ростовский приобщил к своим «Житиям святых» подробное «Сказание о Входе во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии».

Праздник был на Руси одним из самых любимых и приобрел сразу несколько содержаний. Основное, духовное, связанное с почитанием подвигов Божьей Матери в детстве и юности, люди дополняли собственным. Так возникло особое детское празднество: тех, кому исполнялось семь лет, было принято аккурат на Введение приводить в церковь для первой исповеди, обозначая тем самым приобщение отроков к службе Богу, открывая им дорогу в самостоятельную духовную жизнь. Данный праздник и сейчас считается днем детского христианского образования, воскресных школ.

А кроме того встречали зиму, еще не суровую, мягкую, радующую глаз: земля и леса укутались искрящимся на солнышке снежным покровом, морозов пока еще нет, а всевозможных запасов в закромах предостаточно. Ходила поговорка: «Введенье пришло — зиму привело». На случай оттепелей имелась и другая: «Введенье ломает льденье». По городам и большим селам открывались Введенские ярмарки, по свежему санному пути купцы везли разнообразные товары, крестьяне из деревень — продукцию недавнего урожая. Ну а где большие торжища — там и всевозможные развлечения.

В храмах молились о благополучии семьи, детей, родных. После праздничной службы в каждом доме накрывались столы, правда, угощение было довольно скромным: шел Рождественский пост, и подавались не мясные, а рыбные блюда с постным маслом, а также вино в небольших количествах. Если тут же присутствовали молодожены, то застолье временно прерывалось. Новоиспеченные супруги должны были показать себя во всей красе, прокатиться на санях с ветерком, под звон колокольчиков. За ними, бывало, мчались целым поездом родные, гости, а потом все возвращались за стол.

Введение считали «своим» праздником и рыбаки: лед укрепился, можно ходить по нему, ловить рыбу. Для крестьян наступал перерыв в их трудах в поле. Из каких-то древних дохристианских глубин исходило поверье: от Введения до Благовещения копать, тревожить землю строго возбраняется, она отдыхает для нового урожая. Люди видели в Пресвятой Богородице Хранительницу семейного очага, а женщины — свою особую Покровительницу. Накануне они тщательно наводили чистоту в доме: нельзя огорчать Пречистую Деву своей неряшливостью. Также, дабы не оскорбить Ее, не допускалось ссориться, сквернословить, хулиганить. В праздничный день никому не отказывали в помощи, нищим — в милостыне (если ты пропустил мимо ушей чью-то просьбу, то и твою молитву не услышат). И, конечно же, считали своим великое празднество юные девушки. Мечтая о замужестве, обращались к Деве Марии. До наших дней дошла «самодеятельная» молитовка, которую полагалось читать в канун Введения, укладываясь в постель: «Матушка Богородица! Ты в храм шла, Тебя Твоя матушка за руку вела, так и Ты меня приведи к суженому моему. Аминь».

У каждого — свои нужды, собственные проблемы, а Матерь Божья заботится обо всех. Ведь Она когда-то ради всего человечества, всех последующих поколений маленькими ножками трехлетнего Ребенка взлетела на пятнадцать высоченных ступеней, вошла в Святая святых — поближе к Самому Господу. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) говорил: «С вхождением в храм Пресвятой Богородицы свершилось чудо. Небо соединилось с землею, и вечность вошла во время, освящая его для вечности». Бог принял Избранницу, предваряя тем самым Рождество Христово. Отсюда — и особенности церковного канона: в этот день уже начинают звучать рождественские песнопения. Иван Шмелев написал об этом так: «Рождество уже засветилось, как запели под Введенье на всенощной «Христос рождается, славите...» — так сердце и заиграло, будто в нем свет зажегся».