В Петербурге 15 мая стартует фестиваль искусств «Елена»

Седьмой международный фестиваль искусств «Елена» пройдет в Санкт-Петербурге с 15 мая по 17 июня. В этом году мероприятие посвящается 85-летию со дня рождения оперной певицы, народной артистки СССР Елены Образцовой.





В пресс-службе фестиваля сообщили, что вниманию жителей и гостей Северной столицы будут представлены постановки опер Джакомо Пуччини «Джанни Скикки» и Жоржа Бизе «Искатели жемчуга». Зрителей ждут и другие сюрпризы в программе.





«Эстрадное шоу и гала-концерт звезд мировой оперной сцены в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича», — добавили в пресс-службе.





Откроется фестиваль с иммерсивного шоу «Сам выбери звезду». На сцену выйдут солисты эстрадно-театрального направления под руководством заслуженного артиста России Владимира Самсонова. Шоу состоится 15 мая в концертном зале Gaika space.









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