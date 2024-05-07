Путин призвал продвигать традиционные духовно-нравственные ценности в сфере культуры

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году повысить «удовлетворенность граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества». Об этом свидетельствует майский указ лидера.





В документе отмечается, что обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей должно затронуть не менее 70% проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития.





«И не менее 80% таких проектов к 2036 году», — говорится в указе.





Владимир Путин также поручил к 2030 году обеспечить «необходимым оборудованием до 900 центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах». По его словам, граждане должны иметь доступ к «достижениям современного российского кинематографа». Согласно указу главы государства такие центры необходимо подключить «к единой цифровой платформе», которая содержит в том числе библиотеку аудиовизуального контента.









Фото: Kremlin.ru