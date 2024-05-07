Россияне смогут посмотреть новый фильм Гая Ричи с 13 мая

Новый фильм британского режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в широкий прокат 13 мая. Россияне также смогут посмотреть картину на «Кинопоиске».





В Telegram-канале онлайн-кинотеатра уточнили, что фильм выйдет одновременно на больших экранах и в Сети.





«В первые 10 дней проката владельцы подписки Плюс Больше кино смогут приобрести его на «Кинопоиске» за 1 рубль», — отметили авторы публикации.





Минкультуры России ранее объяснило свое решение не выдавать прокатное удостоверение новому фильму Гая Ричи. По данным ведомства, прокатчики подали документы, которые не соответствовали правилам выдачи. «Министерство неджентльменских дел» могли не показать ни в кинотеатрах, ни онлайн. В Минкультуры уточнили, что уведомление об отказе было официально направлено заявителям.









Фото: YouTube