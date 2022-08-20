Алисе Бирюковой из РГБИ предложили возглавить «Горки Ленинские»

С таким предложением выступило жюри по итогам конкурса концепций развития музея-заповедника, сообщили в Минкультуры России.





Эксперты признали лучшей концепцию замглавы Российской библиотеки искусств Алисы Бирюковой, которой и предложили возглавить «Горки Ленинские».





Автор победившей работы предложила поэтапно отреставрировать музейные объекты, ежегодно формировать календарь событий в музее, трансформировать выставочную работу и организовать новые туристические проекты — археологический парк, арт-мастерские, киношколу. Все это нацелено на рост посещаемости и развитие учреждения.





Работа экспертной комиссии прошла под председательством статс-секретаря — замминистра культуры РФ Аллы Маниловой. Она отметила успешный опыт проведения открытых конкурсов концепций, по итогам которых Юлия Купина возглавила РЭМ, Сергей Ступин — «Спасское-Лутовиново», Елизавета Лихачева — ГМА имени Щусева.





Фото: Минкультуры РФ