Редкие издания опер Римского-Корсакова отреставрируют в рамках проекта по возрождению наследия русских композиторов

Уникальные прижизненные издания опер Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и «Садко» будут восстановлены в рамках совместного проекта телерадиоцентра «Орфей» и ПАО ЮНИПРО «Возрождаем наследие русских композиторов».



Проект направлен на восстановление, сохранение, популяризацию утерянных музыкальных произведений, ценных книг, нотных материалов. Проект реализуется с 2014 года. За это время были отреставрированы и восстановлены более 70 редчайших партитур, книжных памятников российских и зарубежных композиторов. В этом году планируется восстановить семь изданий, в том числе две оперы Римского-Корсакова, 180-летие которого отмечается в этом году.



«Партитура «Сказки о царе Салтане» является одним из первых экземпляров этой оперы, изданным непосредственно перед ее премьерой в 1900 году. На титульном листе партитуры сохранилась подпись самого композитора, а внутри красные и синие карандашные пометки, предположительно принадлежащие главному дирижеру Большого театра Н.С. Голованову (именно Николай Семенович Голованов организовал первые трансляции оперных спектаклей в радиоэфире). Не менее уникален и редчайший экземпляр оперы «Садко». Это первое издание оперы, увидевшее свет в 1897 году, с предисловием Римского-Корсакова и его комментариями по сценической постановке», — рассказали в телерадиоцентре «Орфей».



Отмечается, что планируются также работы по реставрации партитур опер Вагнера «Летучий голландец» и «Валькирии», оперы Верстовского «Аскольдова могила», Пиччини «Дидона».









Фото: пресс-служба телерадиоцентра "Орфей"