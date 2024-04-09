Выставка «Коллажи Альфреда Шнитке» открылась в Музее С. Прокофьева

В Музее С.С. Прокофьева открылась выставка «Коллажи Альфреда Шнитке».



Проект приурочен к юбилею композитора. Выставка проходит в рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2024 году 90-летия со дня рождения композитора А.Г. Шнитке. Документ утвержден Министерством культуры России.



«Альфред Шнитке — один из самых знаковых композиторов в истории советской музыки XX века. Уверен, что выставка поможет лучше понять и оценить творчество выдающегося композитора», — отметил генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.



В экспозиции представлены личные вещи композитора: рукописи вокальных и инструментальных произведений, письменные принадлежности, книги, награды, магнитофон, предметы мебели. В число экспонатов вошла одна из любимых книг из личной библиотеки Шнитке — роман «Доктор Фауст» Томаса Манна, иллюстрации к «Фаусту», скульптурные изображения Мефистофеля, афиша премьеры оперы «История доктора Иоганна Фауста».



Специально к выставке подготовлены выпуски программы «Экспомузыка» на радиостанции «Орфей». Программа рассказывает о творчестве и дружбе Шнитке с дирижером Геннадием Рождественским, альтистом Юрием Башметом, виолончелистом Мстиславом Ростроповичем.









Фото: пресс-служба Минкультуры России